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В Нижегородской области построят образовательный центр на 4,5 тыс. мест

Центр планируется создать в 2021 году, объем инвестиций в проект составит примерно 6,2 млрд рублей

ТАСС, 22 января. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал с ГК "Просвещение" соглашение о создании крупнейшего образовательного центра в регионе на 4,5 тыс. мест. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал концессионное соглашение с ГК "Просвещение" о создании крупнейшего образовательного центра в регионе. Комплекс на 4 тыс. 550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде на бульваре Южный - на 1,5 тыс. мест, в микрорайоне VIII Верхние Печеры - на 1,5 тыс. мест и в границах улиц Машинная-Победная - на 1,1 тыс. мест и центра дополнительного образования в городе Бор на 450 мест", - говорится в сообщении.

"В конце 2019 года докладывал президенту Владимиру Путину о состоянии инфраструктуры образования в Нижнем Новгороде. Сейчас в области многие школьники учатся во вторую смену. Это недопустимо. Поручение президента однозначное - нужно сейчас строить школы и ликвидировать вторую смену. Сегодня подписал соглашение о строительстве нового образовательного комплекса на 4550 учеников. Такого в Нижнем Новгороде не было никогда. В стране таких концессий тоже нет. Это прорыв в этой сфере", - цитирует Никитина пресс-служба.

Планируемый объем инвестиций составляет 6,2 млрд рублей. Единый образовательный центр намерены создать уже в 2021 году. Уникальность центра заключается в концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов, вторая - школьников с 8 по 11 класс. Особое внимание при обучении старшеклассников будет уделяться предпрофильной подготовке и ранней профориентации.

Автором концепции выступает группа компаний "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным.

"Просвещение" - российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, которое трансформировалось в группу компаний. В 2019 году группа компаний включилась в работу по реализации национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика". Приоритетными для нее стали три задачи: обновление образовательной инфраструктуры, обновление содержания и методов обучения и воспитания, повышение квалификации педагогов. Продукты и сервисы для решения этих задач были представлены на Московском международном салоне образования также в 2019 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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