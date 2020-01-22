Регионы дополнительно получат 112 млрд руб. на расширение "дорожного" нацпроекта

МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Российские регионы, в которых целевая доля качественных дорог ниже средней в 50%, получат дополнительно 112 млрд рублей на ускорение ремонтных работ, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе заседания в Госдуме, посвященного итогам национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"У нас с вами была проблема, связанная с тем, что 22 региона в целом по стране не достигали показателя по половине своих региональных дорог в нормативном состоянии. Так вот, отыскали ресурсы, нашли дополнительные 112 млрд рублей с небольшим хвостиком. Они будут направлены регионам для того, чтобы они ускорили приведение дорог в нормативное состояние", - сказал министр.

При этом Дитрих отметил, что благодаря выделенным средствам 11 регионов смогут довести свои показатели до необходимых 50% к 2024 году.

Итоги 2019 года

По словам министра, в 2019 году по нацпроекту освоено 97% средств, выделенных из федерального бюджета - 122 млрд из 126 млрд рублей.

"Я бы, наверное, сказал, что, с одной стороны, это хорошо, с другой - плохо. Потому что 14,7 млрд рублей в середине прошлого года были нами изысканы. К сожалению, в силу процедур они дошли до субъектов ближе к концу года. Если бы не эти деньги, с одной стороны, мы исполнили бы кассу на 100%, с другой стороны - то, что значительная часть этих денег все же была регионами использована. Это дало возможность выполнить работы в большем объеме, чем мы планировали первоначально", - сказал Дитрих.

Он также напомнил, что площадь отремонтированных по нацпроекту дорог достигла 128,2 млн кв. км, их линейная протяженность -16,5 тыс. км. "Это длиннее, чем сухопутная граница РФ", - подчеркнул глава Минтранса.

Сейчас министерство проводит активную работу по подготовке к дорожно-строительному сезону. "Предусмотрено 76,5 млрд рублей федеральной поддержки на 2020 год. На сегодняшний день из 4 070 объектов 2020 года завершены закупочные работы по 2 394 объектам - это 64,7%", - уточнил Дитрих.

Одним из важных достижений по нацпроекту он назвал создание реестра новых и наилучших технологий и материалов в дорожном строительстве. "Создан реестр новых и наилучших технологий и материалов технологических решений повторного применения. Он введен в эксплуатация в прошлом году, как это и было предусмотрено паспортом, как мы обещали. В него включены данные более 300 новых технологий", - отметил министр.

Согласно нацпроекту, к 2024 году доля госконтрактов с использованием современных технологий должна достичь не менее 80%.

Как ранее сообщали в Минтрансе, с помощью внедрения прототипа "дорожного" реестра регионы в 2019 году довели этот показатель до 44,9% при плановом целевом показателе 10%.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.