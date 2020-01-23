Во Владивостоке экологический оператор стабилизировал ситуацию с мусором

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Ситуация с вывозом мусора во Владивостоке, осложнившаяся с первых дней года, стабилизировалась. Об этом сообщил ТАСС директор "Приморского экологического оператора" Алексей Борисов.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый замдиректора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это произошло по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни; кроме того, в конце декабря вывозящие мусор компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, уже к 31 декабря образовались завалы. Возникли претензии к подрядчику, компании "Даль-эко", который некачественно организовал работу по вывозу отходов.

"Ситуация сейчас стабилизирована, теперь идет обкатка системы. Завалов больше нет, ведется оттачивание маршрутов и введение их в конкретные временные рамки. <...> Дело за малым: заставить подрядчика, который выиграл аукцион, работать в штатном режиме по своим маршрутам", - сообщил собеседник. Он уточнил, что компании "Даль-эко" уже выставлен ряд претензионных требований на сумму 6-7 млн рублей.

10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что, если коммерческие компании не исправят ситуацию, договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города. 13 января губернатор Олег Кожемяко заявил, что часть заказов на вывоз мусора во Владивостоке и Приморском крае планируется передать малому бизнесу. По его словам, если проштрафившиеся компании продолжат нарушать обязательства, то будут полностью отстранены от контрактов, что обернется финансовыми потерями, в том числе в виде новых штрафов.

С 1 января в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января. Изменение системы обращения с бытовыми отходами также проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".