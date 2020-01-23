{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Во Владивостоке экологический оператор стабилизировал ситуацию с мусором

С 1 января в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Ситуация с вывозом мусора во Владивостоке, осложнившаяся с первых дней года, стабилизировалась. Об этом сообщил ТАСС директор "Приморского экологического оператора" Алексей Борисов.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый замдиректора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это произошло по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни; кроме того, в конце декабря вывозящие мусор компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, уже к 31 декабря образовались завалы. Возникли претензии к подрядчику, компании "Даль-эко", который некачественно организовал работу по вывозу отходов.

"Ситуация сейчас стабилизирована, теперь идет обкатка системы. Завалов больше нет, ведется оттачивание маршрутов и введение их в конкретные временные рамки. <...> Дело за малым: заставить подрядчика, который выиграл аукцион, работать в штатном режиме по своим маршрутам", - сообщил собеседник. Он уточнил, что компании "Даль-эко" уже выставлен ряд претензионных требований на сумму 6-7 млн рублей.

10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что, если коммерческие компании не исправят ситуацию, договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города. 13 января губернатор Олег Кожемяко заявил, что часть заказов на вывоз мусора во Владивостоке и Приморском крае планируется передать малому бизнесу. По его словам, если проштрафившиеся компании продолжат нарушать обязательства, то будут полностью отстранены от контрактов, что обернется финансовыми потерями, в том числе в виде новых штрафов.

С 1 января в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января. Изменение системы обращения с бытовыми отходами также проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
В ДВФУ разработали систему проверки надежности паролей электронной почты
Систему создали пятеро магистрантов Школы цифровой экономики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС