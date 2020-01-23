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Власти Якутии в 2020 году намерены провести диспансеризацию 80% населения республики

Как сообщила зампредседателя правительства региона Ольга Балабкина, республика одной из первых среди субъектов РФ в январе направила заявку на модернизацию первичного звена в здравоохранении

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Власти Якутии намерены обеспечить прохождение диспансеризации в 2020 году для 80% населения республики, сообщила ТАСС в четверг заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

По ее словам, республика одной из первых среди субъектов РФ в январе направила заявку на модернизацию первичного звена в здравоохранении, куда вошли фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), поликлиники с первоначальным приемом граждан, больницы в сельских населенных пунктах. Балабкина сообщила, что сейчас поставлена задача усиления специализированной помощи, отметив тенденцию размещения высокотехнологичной помощи в городе Якутске с учетом готовых к такой помощи медицинских организаций и подходящей логистики.

"Мы одновременно действуем по разным направлениям: с помощью федерального центра усиливаем первичную помощь, которая в основном будет направлена на профилактику. Хочу обратить внимание, что на 2020 год мы ставим перед собой задачу охватить диспансеризацией практически 80% населения Республики Саха (Якутия)", - сказала Балабкина.

В ноябре 2019 года Якутия была отмечена на заседании правительства РФ за активную работу и высокие показатели диспансеризации, помимо республики были названы Тамбовская и Астраханская области, Республика Алтай и Хабаровский край.

В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" Минздрав России выстраивает систему профилактики, которая в сочетании с выявлением хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и ряда других) на ранней стадии позволит избежать развития осложнений.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЯкутияДальний Восток
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