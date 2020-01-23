Минтруд готовит изменения в закон по введению маткапитала на первого ребенка

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минтруд занимается реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка - готовит изменения в закон и ведет подсчеты необходимых дополнительных средств, сообщила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

"Сейчас мы работаем и над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию, готовим соответствующие изменения в законодательство и ведем подсчеты требуемых финансовых средств. Это введение права на материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января в размере 466,6 тыс. рублей, увеличение размера материнского капитала до 616,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка с 1 января, а также новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно", - сказала Петрова.

Она добавила, что рождение ребенка - это вызов для любой семьи, но люди, как правило, к этому готовятся и подходят ответственно. "Достаточно серьезные меры поддержки оказывают и в рамках национального проекта", - подчеркнула замминистра.

Ранее в Пенсионном фонде России порталу "Будущее России. Национальные проекты" напомнили, что получить сертификат на маткапитал в связи с рождением первого ребенка можно будет тремя способами: обратившись в любой территориальный орган ПФР, МФЦ или подав заявку на портале госуслуг.

Сроки перечисления

Минтруд также готовит предложения по сокращению вдвое с 45 дней срока перечисления средств материнского капитала в банк. Проблема с уплатой средств маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке также обсуждается, сообщила Светлана Петрова.

"Сроки перечисления материнского капитала мы будем менять. Будут подготовлены предложения по сокращению сроков перечисления средств материнского капитала в банк. Сегодня законом с учетом рассмотрения и непосредственного перечисления на это отводится до 45 дней. Мы планируем сократить период как минимум вдвое", - сказала она.

Петрова отметила, что в то же время ведущие банки сегодня устанавливают такие правила предоставления ипотеки, при которых ипотечный договор вступает в силу только после уплаты первоначального взноса. "А это фактически блокирует направление средств маткапитала на уплату первоначального взноса, потому что до этой даты юридически еще договора нет, и семья вынуждена искать собственные средства. Будем анализировать практику применения в части доступности жилья для семей в рамках нацпроектов", - добавила она.