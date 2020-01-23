Конкурс "учитель будущего" станет доступным для студентов педвузов со следующего сезона

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. АНО "Россия - страна возможностей", на чьей платформе по нацпроекту "Образование" реализуется конкурс для педагогов "Учитель будущего", намерены уже в следующем сезоне привлечь к участию в состязании студентов педагогических вузов. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал генеральный директор Организации Алексей Комиссаров.

Накануне, 22 января, на встрече президента России Владимира Путина со студентами в образовательном центре "Сириус" в Сочи один из участников беседы, студент Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова Алексей Маклаков попросил у главы государства включить в конкурс "Учитель будущего" раздел для студентов педагогических специальностей. По его словам, существует очень много конкурсов профессионального мастерства, в частности для педагогов, но нет подобных соревнований для студентов педвузов, которым также бы хотелось "работать на свое творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство еще на этапе обучения в вузе". Предложение студента Путин поддержал и обещал подумать над его реализацией.

"К старту второго сезона проекта "Учитель будущего" мы обязательно проработаем формат участия в конкурсе команд студентов педагогических вузов России", - заверил Комиссаров.

Он отметил, что в этом сезоне, несмотря на то, что участие могут принять лишь работающие педагоги, студентам педвузов можно было пройти этап предварительного тестирования и проверить свои знания и силы. "Всего за 1,5 месяца на конкурс было подано более 39,5 тыс. заявок. В настоящее время идет этап тестирования, который продлится до 31 января", - добавил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей".

В целом, по словам Комиссарова, сегодня на платформе для студентов доступно большое количество конкурсов и проектов, среди которых не только олимпиада "Я - профессионал", победителем которой стал сам Алексей Маклаков, но и проект "Профстажировки 2.0", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года".

"В большинстве других проектов нашей платформы также действуют отдельные треки или номинации, принять участие в которых могут студенты различных образовательных учреждений: это и всероссийский конкурс "Доброволец России", конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", конкурс "Моя страна - моя Россия", а также международный инженерный чемпионат "CASE-IN", - перечислил Комиссаров.

О конкурсе

Конкурс "Учитель будущего" стал 22-м проектом, запущенным на платформе "Россия - страна возможностей". Как ранее сообщал Комиссаров, проект был создан по инициативе самих учителей, а сегодня реализуется в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России. В нем соревнуются команды, состоящие из трех педагогов с разной специализацией.

В январе 2020 года проходит отборочный этап в форме онлайн-тестирования. Он состоит из трех блоков: вопросы по учебным дисциплинам и методикам преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также тест по русскому языку. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы.

Сам финал запланирован на апрель 2020 года. В него, как ожидается, попадут 100 команд учителей. Среди них выберут 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов.