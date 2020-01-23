В Минтрансе заявили, что регионы должны завершить контрактацию дорожных работ до весны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Контрактация объектов дорожных работ должна быть завершена регионами до 1 марта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ по итогам всероссийского селекторного совещания, посвященного реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"Необходимо максимально сконцентрировать усилия на заключении контрактов по объектам дорожных работ в текущем году. Наша цель - до марта провести торги по всем объектам. Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период - на три и даже шесть лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов", - сказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, слова которого цитирует пресс-служба.

При этом Дитрих положительно оценил результаты реализации "дорожного" нацпроекта в 2019 году. Он отметил, что в 83 регионах было отремонтировано 16,4 тыс. км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила свыше 128 млн кв. метров. Дорожные работы выполнялись на 6747 объектах. 737 объектов переходят на 2020 год, работы по ним будут продолжены.

В общей сложности в прошлом году на нацпроект было израсходовано 122 млрд рублей. Как ранее отмечал министр, в 2019 году по нацпроекту было освоено 97% средств, выделенных из федерального бюджета (126 млрд рублей).

Дитрих также напомнил, что в декабре 2019 года правкомиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года. Она может быть реализована как отдельный федеральный проект в составе нацпроекта БКАД. "Программа включает планы ремонта 3903 аварийных мостов, 486 путепроводов и строительство 21 нового моста", - уточнили в министерстве.

Что касается текущего года, то директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей отметил, что в 2020-2025 годах будет реализовываться программа по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городах. "Объем финансирования этой программы из федерального бюджета - 20 млрд рублей. Обновление подвижного состава планируется осуществлять с применением механизма лизинга и одновременной реализации системы конкурсного отбора регионов для предоставления права перевозчикам приобретения транспортных средств", - пояснили в Минтрансе.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.