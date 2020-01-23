Махачкала направит 680 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Власти Махачкалы направят 680 млн рублей в текущем году на ремонт и реконструкцию автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего планируется отремонтировать около 57 км дорог. Об этом сообщается на сайте мэрии Махачкалы.

"В Махачкале определили перечень улиц, где пройдет ремонт дорожного покрытия в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Махачкалы в текущем году планирует провести ремонтные мероприятия на 85 улицах общей протяженностью порядка 57 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Советском районе города будут отремонтированы 28 автомобильных дорог, в Ленинском - 19, в Кировском - 38. "Кроме того, в рамках нацпроекта будут установлены объекты организации дорожного движения на 67 участках городских дорог. Общая стоимость реализации проекта в столице Дагестана составит 680 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Махачкалы, в 2019 году в рамках нацпроекта объем финансирования Махачкалинской городской агломерации составил 1,36 млрд млн рублей: 680 млн рублей - из бюджета республики на дороги республиканского и межмуниципального значения, 680 млн рублей - из федерального бюджета на дороги муниципального значения. Всего были проведены работы на 99 улицах Махачкалы.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.