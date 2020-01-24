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Правительство РФ выделит 2,4 млрд рублей на реконструкцию цирка в Екатеринбурге

Работы по реконструкции здания должны завершиться до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит екатеринбургскому цирку 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию здания. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции объекта капитального строительства составляет - 2 401 580,0 тыс. рублей, в том числе проектирование - 87 500,0 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту постановления, здание цирка площадью 14,5 тыс. кв. м реконструируют до 2024 года. Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком будет Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, а главным распорядителем бюджетных средств - министерство культуры. Реконструкция цирка пройдет в рамках нацпроекта "Культура".

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2,4 тыс. мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

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