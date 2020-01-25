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Первый в Петербурге детский технопарк "Кванториум" начнет работу в сентябре 2020 года

В нем будет создано не менее 800 новых мест дополнительного образования технической и естественно-научной направленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге детский технопарк "Кванториум", который создают в городе по программе нацпроекта "Образование", начнет работу в сентябре 2020 года, сообщил в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Работы идут хорошо, трудится молодая команда. Уверен, что к 1 сентября "Кванториум" будет открыт", - приводит пресс-служба губернатора слова Беглова после посещения площадки будущего технопарка.

Занятия в "Кванториуме" будут проводиться совместно с партнерами из реального сектора экономики в так называемых "квантах" - учебных лабораториях по десяти ключевым направлениям науки и технологии. Среди лабораторий - аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT-квантум.

"Например, в зале на втором этаже будут испытывать беспилотные летательные аппараты, а в просторном дворе - выращивать тюльпаны, а луковицы передавать для благоустройства района", - пояснили в пресс-службе.

Проект создания технопарка стал победителем отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на 2020 год. В пресс-службе добавили, что открытие детского технопарка даст не менее 800 новых мест дополнительного образования для детей и подростков технической и естественно-научной направленности. Из бюджета Санкт-Петербурга на ремонт здания будущего технопарка предусмотрено 358 млн рублей, также будут привлекаться внебюджетные источники.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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