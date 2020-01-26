Власти Кировского района Махачкалы благоустроят 11 дворов в 2020 году по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Кировский район Махачкалы планирует благоустроить 11 дворовых территорий в этом году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации Кировского района.

"В этом году на территории Кировского района в Махачкале планируется благоустройство 11 дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, власти района до начала реализации проекта планы по благоустройству дворов будут обсуждать с населением. "Мы сейчас уже приступили к обсуждению проектов благоустройства этих дворов. Поэтому просим жителей приходить на собрания, обсуждать будущие изменения и в целом проекты дворов, чтобы прийти к общему, потому что это все делается для блага самих горожан, им жить там", - пояснил собеседник агентства.

Он сказал, что в прошлом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено девять дворовых территорий.

Как сообщал ТАСС ранее, в этом году в четырех селах и поселках Кировского района в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется строительство четырех скверов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.