ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Реализация проекта строительства мусорного полигона в Якутии начнется в 2021 году, при этом подготовительные работы на площадке будущего комплекса на 26 км Вилюйского тракта в Якутске запланированы на конец 2020 года. Об этом сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. В прошлом году по инициативе Министерства ЖКХ и энергетики Якутии был создан межведомственный проектный офис по реализации проектов в сфере обращения с отходами на территории региона. Ранее сообщалось, что власти республики рассчитывают к 2023 году возвести около 60 объектов обработки и обезвреживания отходов, реконструировать два существующих предприятия и закрыть один полигон и 24 свалки.

"Реализация проекта строительства полигона разбита на пять карт (это участок, где складируется мусор, по мере ее заполнения такая карта подлежит рекультивации - прим. ТАСС). Ориентировочные сроки строительства первой карты - октябрь 2021 года, при этом подготовительные работы на площадке будущего полигона планируется начать к концу 2020 года", - сказал Садовников.

По результатам работы проектного офиса предложено реализовать строительство полигона в рамках инвестиционной программы республики с участием ГУП "ЖКХ РС (Я)". По приблизительным подсчетам, сметная стоимость строительства первого этапа строительства полигона составит более 927 млн рублей, общая стоимость объекта с учетом всех этапов строительства - более 1,7 млрд рублей. Отмечается, что период бесперебойной эксплуатации нового полигона - 25 лет с учетом резко континентального климата Якутии.

Помимо полигона, планируется строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, которая пройдет с привлечением частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения. "По строительству мусороперегрузочной станции с элементами сортировки планируется заключить концессионное соглашение в августе 2020 года со сроком завершения реализации проекта в 2022 году. Общая стоимость мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Якутске составит более 832 млн рублей", - добавил Садовников.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).