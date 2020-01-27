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Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию работы по реализации нацпроектов

Премьер-министр провел первое совещание со своими заместителями, на котором обсуждались вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям провести ревизию работы по реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства в понедельник.

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"Михаил Мишустин провел первое совещание с заместителями председателя правительства, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. - Также председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов".

Ранее Мишустин поручал кураторам нацпроектов до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению этих программ. Кроме того, до 28 февраля руководители федеральных органов исполнительной власти должны будут представить предложения по внесению изменений в государственные программы РФ.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

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Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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