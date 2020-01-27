Мишустин поручил определиться с персональной ответственностью за реализацию нацпроектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ответственность членов правительства за реализацию нацпроектов будет персональной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, показанными в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Главное, определиться с персональной ответственностью, чтобы мы понимали, кто за что отвечает - это руководители проектных комитетов и, соответственно, руководители направлений по национальным проектам. Непосредственно руководить этими направлениями будут заместители председателя правительства", - сказал он.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.