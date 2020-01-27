Медведев отметил, что в вопросах защиты экологии в России нужно "вкалывать и вкалывать"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Экология" - сложная задача, она требует кропотливого труда. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета партии.

Комментируя выступление члена высшего совета единороссов, первого замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова, призвавшего уделить внимание теме экологии, Медведев напомнил, что в России реализуется профильный национальный проект. "И вот там нужно вкалывать и вкалывать, он [нацпроект "Экология"] сложный, там с деньгами не всегда все просто получается, но этот национальный проект есть", - сказал Медведев.

Он отметил, что у "Единой России" есть и партийный проект "Чистая страна". "Так что нам нужно с двух сторон в этом смысле обеспечить реализацию этой всей работы [в сфере экологии]", - подчеркнул председатель партии.

Фетисов в своем выступлении на заседании призвал также коллег-единороссов больше "не отдавать спорт" другим политическим силам, отметив, что сейчас профильный комитет Госдумы возглавляет представитель ЛДПР (депутат Михаил Дегтярев). Медведев, в свою очередь, заметил, что "в Государственной думе это вопрос разменов и компромиссов". Он также обратил внимание, что большинство в думском комитете по физкультуре и спорту принадлежит единороссам.

"Но отчасти, конечно, с точки зрения партийной я ремарку Вячеслава Александровича [Фетисова] понимаю", - сказал Медведев, добавив, что "так и надо будет сделать в следующем созыве".