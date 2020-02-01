{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии за 2019 год отремонтировали 70 км дорог

Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Дорожники отремонтировали 70 км дорог Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2019 году. Об этом ТАСС рассказали в субботу в министерстве строительства и ЖКХ КЧР.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2020 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 30 км дорог республики

"В 2019 году отремонтировано 70 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Завершена реконструкция участка автомобильной дороги "Черкесск - Домбай - граница с республикой Абхазия" протяженностью 14,3 км", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что за 2019 год проведен большой объем работ, в том числе завершено строительство моста через Большой Ставропольский канал протяженностью 65 м, было установлено 40 опор электроосвещения. Завершена реконструкция оползневого участка дороги "Черкесск - Хабез - подъезд к курорту Архыз". Также завершен ремонт мостов через реки Большой Зеленчук и Малый Зеленчук.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В Железноводске впервые пройдет театральный фестиваль
Мероприятие проведут в рамках национального проекта "Культура"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС