В Карачаево-Черкесии за 2019 год отремонтировали 70 км дорог

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Дорожники отремонтировали 70 км дорог Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2019 году. Об этом ТАСС рассказали в субботу в министерстве строительства и ЖКХ КЧР.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2020 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 30 км дорог республики

"В 2019 году отремонтировано 70 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Завершена реконструкция участка автомобильной дороги "Черкесск - Домбай - граница с республикой Абхазия" протяженностью 14,3 км", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что за 2019 год проведен большой объем работ, в том числе завершено строительство моста через Большой Ставропольский канал протяженностью 65 м, было установлено 40 опор электроосвещения. Завершена реконструкция оползневого участка дороги "Черкесск - Хабез - подъезд к курорту Архыз". Также завершен ремонт мостов через реки Большой Зеленчук и Малый Зеленчук.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.