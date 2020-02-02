В двух районах Северной Осетии создадут в этом году центры тестирования ГТО

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Центры тестирования "Готов к труду и обороне" (ГТО) создадут в 2020 году в двух районах Северной Осетии благодаря программе "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Об этом ТАСС сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики.

"Муниципальные тестовые центры "Готов к труду и обороне" (ГТО) будут созданы в 2020 году в населенных пунктах двух районов Северной Осетии - Дигорском и Кировском. Строительство будут вести благодаря программе "Спорт - норма жизни", - сказал собеседник агентства.

В центрах ГТО создадут беговые дорожки, футбольные поля, установят необходимые тренажеры.

Также по нацпроекту планируется в этом году строительство 14 многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селении Хумалаг, Црау, поселке Черноярский, станице Змейская, селении Веселое, селении Предгорное, селении Камбилеевское, городе Ардон, Алагир, селении Мичурино, Дарг-Кох.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.