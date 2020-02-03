Глава АСИ предложила дополнительно поддержать финансированием регионы-наставники

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила выделять дополнительное финансирование регионам-наставникам, которые помогают внедрять лучшие управленческие практики в других субъектах. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе АСИ.

"Они берут на себя обязательства в течение года сопровождать другие команды регионов и помогать им внедрять лучшее управленческое решение. По источникам финансирования мы пока определяемся. Предложили Минэкомразвития и Минфину рассмотреть возможности использовать средства, заложенные под мотивацию региональных команд, работающих в рамках достижения показателей нацпроектов", - приводятся в сообщении слова Чупшевой.

Ранее пресс-служба АСИ сообщала, что на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития претендуют 29 заявок из 19 регионов России. В АСИ отмечают, что конкурс помогает тиражированию лучших успешных практик, что особенно актуально в рамках реализации национальных проектов.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2016 года. По данным агентства, в 2019 году число участников конкурса выросло двое: если в 2018 году на конкурс поступило 700 заявок, то в минувшем году их число превысило 1450.