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Глава АСИ предложила дополнительно поддержать финансированием регионы-наставники

На победу во всероссийском конкурсе лучших управленческих практик претендуют 29 заявок из 19 регионов России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила выделять дополнительное финансирование регионам-наставникам, которые помогают внедрять лучшие управленческие практики в других субъектах. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе АСИ.

"Они берут на себя обязательства в течение года сопровождать другие команды регионов и помогать им внедрять лучшее управленческое решение. По источникам финансирования мы пока определяемся. Предложили Минэкомразвития и Минфину рассмотреть возможности использовать средства, заложенные под мотивацию региональных команд, работающих в рамках достижения показателей нацпроектов", - приводятся в сообщении слова Чупшевой.

Ранее пресс-служба АСИ сообщала, что на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития претендуют 29 заявок из 19 регионов России. В АСИ отмечают, что конкурс помогает тиражированию лучших успешных практик, что особенно актуально в рамках реализации национальных проектов.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2016 года. По данным агентства, в 2019 году число участников конкурса выросло двое: если в 2018 году на конкурс поступило 700 заявок, то в минувшем году их число превысило 1450.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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