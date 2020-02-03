МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минстрой России утвердил свод правил по пожарной безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий и комплексов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"В результате межведомственного взаимодействия Минстроем и МЧС России согласован свод правил по пожарной безопасности высотных зданий. Практическое применение свода правил "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности" позволит исключить необходимость разработки большого количества специальных технических условий (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий. Минстрой России утвердил свод правил, <...> устанавливающий требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий и комплексов в одном нормативном техническом документе", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

В новый документ включили требования к пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечению безопасной эвакуации людей, инженерным системам зданий и системам противопожарной защиты и др. Ранее при проектировании и строительстве зданий использовались специальные технические условия.

Свод разработали в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В паспорте нацпроекта одной из целей является внедрение новых и актуализация действующих нормативно-технических документов в строительстве для осуществления поэтапного отказа от устаревших технологий в проектировании и строительстве.