Нацпроекты в Вологодской области в 2019 году исполнены на 96%

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Национальные проекты в Вологодской области по итогам 2019 года исполнены на 96%. Полностью выполнены обязательства по пяти нацпроектам, сообщила в понедельник заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

"В целом расходы на национальные проекты профинансированы на 96%. Полностью исполнены нацпроекты по культуре, цифровой экономике, "Безопасные и качественные автодороги", "Здравоохранение" и "Демография". Не полностью освоены средства по нацпроектам "Экология", "Образование", "Жилье и городская среда", Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это касается строительных объектов", - сообщила замгубернатора на оперативном совещании областного правительства.

По ее словам, федеральные средства освоены на 96%, остались не израсходованы 666 млн рублей, из которых 487 млн приходится на строительные объекты. Так, не были завершены запланированные ранее работы по строительству перинатального центра в Вологде, школы в моногороде Соколе, по благоустройству. Со стороны департамента культуры и туризма не освоены средства на создание туристских кластеров. Ранее сообщалось, что значительный объем работ перенесли на 2020 года из-за проливных дождей с весны до осени прошлого года.

"Мы вступили во второй год исполнения нацпроектов, есть уже полное понимание, заключены соглашения, хотелось бы более качественного исполнения", - заключила Артамонова.

Как отметил первый заместитель губернатора области, председатель областного правительства Антон Кольцов, общий показатель исполнения "неплохой, но любое невыполнение - это возврат федеральных средств и риск невыполнения конкретных показателей". Он призвал руководителей ведомств мобилизовать ресурсы для реализации национальных целей.