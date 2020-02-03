Цех КВЗ станет пилотной площадкой в нацпроекте по производительности труда

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Цех лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов Казанского вертолетного завода (входит в холдинг "Вертолеты России") стал пилотной площадкой при реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Оператором программы выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК), сообщила журналистам в понедельник пресс-служба завода.

"Пилотной площадкой для проекта стал цех лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов. В программе задействован производственный поток изготовления лопастей для вертолетов Ми-38/Ми-171А2. На выбранном участке сотрудники КВЗ вместе с экспертами ФЦК будут оптимизировать текущие процессы: проводить картирование потока, выявлять проблемные места и находить решения по их устранению, внедрять улучшения. Результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на другие подразделения завода", - говорится в сообщении предприятия.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит заводу за первый год повысить производительность на 10%, по итогам третьего года - на 30%.

Инструменты бережливого производства на заводе начали использоваться в 2010-2011 годах, тестирование проводилось на участке изготовления хвостовых отсеков лопастей несущего винта, позже он расширился до полноценного проекта по развитию производственной системы всего лопастного производства. Экономический эффект от пилотного проекта составил около 45 млн рублей.

"Участие в проекте для каждого вовлеченного сотрудника - это возможность саморазвития, профессионального и личностного роста. На Казанском вертолетном заводе уже активно тестируются инструменты и методы бережливого производства, например, организация рабочих мест по системе 5C, визуализация, стандартизация, система подачи кайдзен-предложений. Совместно с экспертами ФЦК мы разработаем комплексный план, направленный на повышение эффективности производства и конкурентоспособности", - сказал управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров, слова которого приводит пресс-служба

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.