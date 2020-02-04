В Нижегородской области детские врачи начали прием пациентов в составе "поездов здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Два новых модуля с детскими врачами включили в состав "поездов здоровья" в Нижегородской области. Мобильные комплексы закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил во вторник журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"После того, как в 2018 году "поезда здоровья" начали свою работу, от жителей поступило немало предложений и пожеланий. Мы постарались учесть наиболее актуальные запросы, в частности, дополнить поезда педиатрической составляющей. Для семей, которые проживают в небольших населенных пунктах, порой очень непросто добраться до крупных медицинских учреждений", - пояснил Никитин.

Детские мобильные комплексы предназначены для оказания педиатрической, офтальмологической, оториноларингологической помощи. В них есть УЗИ-сканер с датчиками, электрокардиограф, спирометр с пульсоксиметром, тонометр внутриглазного давления, офтальмоскоп, аппарат импедансметр скрининговый, отоскоп с набором ушных воронок, весы, ростомер, кушетка, пеленальный столик с подогревом и другое оборудование, предназначенное для оказания качественной медицинской помощи детям.

"В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении", - уточнил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, всего с начала 2020 года "поезда здоровья" посетили 42 населенных пункта в 12 районах региона. Помощь специалистов мобильных лечебно-диагностических лабораторий смогли получить жители более 240 нижегородских сел и деревень.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.