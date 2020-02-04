{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области детские врачи начали прием пациентов в составе "поездов здоровья"

С начала года "поезда здоровья" уже посетили 42 населенных пункта в 12 районах региона. На приеме у медиков побывали жители более 240 деревень и сел

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Два новых модуля с детскими врачами включили в состав "поездов здоровья" в Нижегородской области. Мобильные комплексы закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил во вторник журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"После того, как в 2018 году "поезда здоровья" начали свою работу, от жителей поступило немало предложений и пожеланий. Мы постарались учесть наиболее актуальные запросы, в частности, дополнить поезда педиатрической составляющей. Для семей, которые проживают в небольших населенных пунктах, порой очень непросто добраться до крупных медицинских учреждений", - пояснил Никитин.

Детские мобильные комплексы предназначены для оказания педиатрической, офтальмологической, оториноларингологической помощи. В них есть УЗИ-сканер с датчиками, электрокардиограф, спирометр с пульсоксиметром, тонометр внутриглазного давления, офтальмоскоп, аппарат импедансметр скрининговый, отоскоп с набором ушных воронок, весы, ростомер, кушетка, пеленальный столик с подогревом и другое оборудование, предназначенное для оказания качественной медицинской помощи детям.

"В бригаду входят высококвалифицированные врачи, прежде всего узкие специалисты, которых зачастую не хватает в районах. У них есть возможность с помощью современного оборудования поставить диагноз и принять решение о дальнейшем лечении", - уточнил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, всего с начала 2020 года "поезда здоровья" посетили 42 населенных пункта в 12 районах региона. Помощь специалистов мобильных лечебно-диагностических лабораторий смогли получить жители более 240 нижегородских сел и деревень.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
Путин: создаваемый в РФ геномный центр будет обеспечивать биологическую безопасность
Создание геномных центров мирового уровня предусматривает нацпроект "Наука"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС