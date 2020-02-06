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В камчатских лесах проложили почти 47 км противопожарных к сезону 2020 года

В регионе также закупили специализированную противопожарную технику на сумму 52,6 млн рублей
Камчатка Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Камчатка
© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля, /ТАСС/. Почти 47 км противопожарных минерализованных полос подготовили в лесах Камчатки к пожароопасному сезону 2020 года. Работы провели в рамках нацпроекта "Экология", сообщили ТАСС в Агентстве лесного хозяйства региона.

Пожароопасный период на Камчатке начинается с 1 мая. По данным агентства, в 2019 году на землях лесного фонда произошел 51 лесной пожар, огонь охватил более 152 тыс. га лесной площади и тундры. Основная причина возгораний - человеческий фактор.

"Для подготовки к пожароопасному сезону 2020 года и защиты камчатских лесов от лесных пожаров в прошлом году были проложены шесть километров новых дорог, по которым можно оперативно добраться до полыхающего лесного массива. Кроме того, созданы противопожарные полосы общей протяженностью в 47 км. Это линейные земельные участки, прошедшие механическую обработку грунта до сплошных минеральных поверхностей почв, препятствующих распространению огня. Также благоустроены четыре зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах. Работы проведены в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что приобретена специализированная лесопожарная техника на сумму 52,6 млн рублей. В распоряжение краевого госучреждения "Охрана камчатских лесов" поступили пожарная автоцистерна, бульдозеры, вахтовый автобус, грузовой автомобиль и грузовики типа "Егерь", а также гусеничные тракторы с лесным плугом, мотовездеходы.

Национальный проект "Экология" нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных систем. Федеральный проект "Сохранение лесов" создан для обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов.

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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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