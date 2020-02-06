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Санитарная авиация помогла спасти более 11 тысяч жизней в 2019 году

Среди спасенных - 695 детей в возрасте до года

ТАСС, 6 февраля. Служба санитарной авиации за 2019 год совершила более 8 тыс. вылетов в 49 субъектах страны, что позволило спасти жизни более 11 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В рамках федерального проекта выполнено 8 310 вылетов, что позволило эвакуировать 11 147 пациентов, среди которых 2 021 ребенок, в том числе 695 детей в возрасте до 1 года", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что результаты, достигнутые в 2019 году, превзошли запланированные в рамках проекта: "по числу вылетов 111% от плана, по числу эвакуированных больных - 113%". В ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" планируется, что с 2021 года санитарная авиация заработает по всей стране. Всего на поддержку и развитие службы санитарной авиации было выделено около 4,7 млрд рублей из средств федерального бюджета, которые предоставлялись в форме субсидии на условиях софинансирования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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