Счетная палата предложила госкорпорациям предоставлять отчетность о выполнении нацпроектов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Счетная палата предложила госкорпорациям предоставлять отчетность о выполнении национальных проектов, а также внести все госкорпорации в число ответственных исполнителей госпрограмм. Такое предложение высказал директор сводного департамента аудита Счетной палаты Вадим Дубинкин в ходе "круглого стола" "Законодательное обеспечение раскрытия информации о деятельности государственных корпораций и публично-правовых компаний".

"Необходимо установить отчетность о выполнении корпорациями национальных проектов. Они у нас являются участниками отдельных мероприятий", - заявил он.

Дубинкин отметил, что госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" являются в том числе главными распорядителями средств федерального бюджета. "В данном случае они являются и исполнителями государственных программ", - подчеркнул он.

"Мы предлагаем и дальше пойти - все госкорпорации включить в число ответственных исполнителей госпрограмм (помимо Росатома и Роскосмоса)", - сказал Дубинкин.

Кроме того, Счетная палата хотела бы видеть в отчетах госкорпораций не только использование средств федерального бюджета, но и собственных средств госкорпораций на достижение задач и целей.

В ходе обсуждения поправок к законопроекту, касающегося деятельности госкорпораций и публично-правовых компаний, замглавы Росимущества Илья Петров предложил также включить в отчетность госкорпораций информацию о корпоративном управлении дочерними обществами. Счетная палата поддержала это предложение.

Кроме того, глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов отметил, что министерство хотело бы видеть в финансовой отчетности госкорпораций синхронизацию средств, которые есть у госкорпорации и средств, предоставляемых в виде субсидий, а также достижение параметров стратегии госкорпорации.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что предусмотрит в поправках ко второму чтению предложения Счетной палаты, Росимущества и Минэкономразвития. Планируется, что поправки будут представлены на рассмотрение комитета уже в феврале.

Поправки в законопроект

В поправки ко второму чтению в законопроект о наделении правительства полномочием утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов госкорпораций и публично-правовых компаний предлагается включить требование к госкорпорациям включать в отчетность информацию о выполнении программы деятельности организации, данные об использовании бюджетных средств и о распоряжении имущества организации, отмечается в материалах комитета. Такие предложения прозвучали в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Кроме того, предлагается включить информацию о взаимосвязи размера вознаграждения руководства госкорпораций с результатом достижения плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности организации, а также информацию о мерах, принимаемых для повышения социальной ответственности, эффективности проводимой кадровой политики, обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. Изменения позволят "дать качественную и объективную оценку эффективности работы конкретной организации, оценить качество управления ей, полноту достижения поставленных задач и эффективность расходования бюджетных ресурсов", указывается в материалах комитета.