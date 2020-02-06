Травников: мероприятия нацпроектов нужно скоординировать для поддержки научных объектов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мероприятия нацпроектов должны быть скоординированы между собой для обеспечения крупных прорывных научных объектов транспортной и социальной инфраструктурой, заявил руководитель рабочей группы по направлению "Образование и наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Нацпроект "Наука" предполагает реализацию проектов класса "мегасайнс". Среди них новый ускорительный комплекс NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), строящийся на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне; реактор ПИК - исследовательский ядерный реактор на территории Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова в Гатчине, а также источник синхротронного излучения четвертого поколения "СКИФ", который будет располагаться в Новосибирске. Создание подобных установок требует подготовки научных кадров, а также развития прилежащей инфраструктуры.

"Прорывные проекты нацпроекта "Наука", которые влияют на развитие всей страны, на пространственное развитие больших территорий, также требуют комплексного подхода. Такие проекты требуют своевременного развития, реновации транспортной инфраструктуры, расширения социальной сферы, создания комфортных условий, однако, обозначить приоритеты создания сопутствующей инфраструктуры при планировании мероприятий в других национальных проектах достаточно сложно. Я считаю, что необходимо скоординировать мероприятия нацпроектов вокруг крупных научных прорывных проектов", - сказал Травников, упомянув, что для Новосибирской области приоритетной является программа развития Академгородка и ее флагманский проект, самое крупное мероприятие нацпроекта "Наука" - синхротрон "СКИФ".

ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

Концепция пространственного развития "Академгородок 2.0" была разработана осенью 2019 года. Она включает в себя градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.