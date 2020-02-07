Сахалин намерен запустить проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в следующем году запустить на территории региона проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной защиты области.

Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами - одна из составляющих федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". На сегодня проект реализуется только в 18 регионах страны.

"В рамках национального проекта "Демография" Сахалинская область в 2021 году планирует войти в число регионов, участвующих в пилотных проектах по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", - сообщил собеседник агентства. Финансовые вопросы, связанные с общим объемом необходимых для реализации проекта средств и их источниками, пока находятся на стадии разработки.

Говоря о будущем проекте, в министерстве отметили, что уже сейчас на территории области реализуются отдельные мероприятия по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. "Предоставляются услуги сиделок, применяются стационарозамещающие технологии. Помимо этого, существует организация медицинской помощи на дому", - рассказали в министерстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.