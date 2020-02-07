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Путин ввел в состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Мишустина и Орешкина

Президент также обновил состав президиума Совета

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный состав вошли, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Президент также обновил состав президиума Совета. В его состав вошли Мишустин, Орешкин, врио директора департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов, Абрамченко, вице-премьер Юрий Борисов, Григоренко, Оверчук, Решетников, Хуснуллин, Чернышенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Нацпроекты и Совет

Всего во исполнение нового майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Предыдущее заседание президиума прошло 1 апреля, его темой стала реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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