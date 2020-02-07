Пять первично-сосудистых центров Нижегородской области переоснастят в рамках нацпроекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Пять сердечно-сосудистых центров будут переоснащены в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Первичные сердечно-сосудистые центры имеют большое значение в системе здравоохранения. На этом уровне можно принять меры, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и выработать грамотную тактику лечения. Все это невозможно без современного диагностического оборудования", - пояснил Никитин.

Он отметил, что новое оборудование поступит в больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, а также в три центральные больницы Лысковского, Городецкого и Уренского районов. "Все эти крупные организации, которые обслуживают большие территории, их переоснащение позволит сделать доступнее одно из самых востребованных направлений медицины", - добавил Никитин.

Губернатор также напомнил, что в этом году в регионе планируется открытие экспертного центра III уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным хронической сердечной недостаточностью.

Кроме создания центра оказания высокотехнологичной помощи запланированы открытие трех межрайонных кардиологических кабинетов для помощи больным с сердечной недостаточностью. Эта региональная инициатива станет отличным дополнение нацпроекта "Здравоохранение", уточнил Никитин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.