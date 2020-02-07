Третий "Кванториум" открылся в Нижегородской области по нацпроекту

ТАСС, 7 февраля. Детский технопарк "Кванториум Саров" открылся в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Образование" на базе технопарка в Дивеевском районе. Это третий "Кванториум", который будет работать в регионе, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Символично, что третий стационарный "Кванториум" открывается в непосредственной близости от Сарова - одного из научных центров не только региона, но и страны в целом. Считаю, что этот потенциал должен использоваться максимально широко", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так, в Сарове располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

По словам главы региона, в новом "Кванториуме" смогут учиться около 800 подростков, причем не только из Сарова, но и соседних районов - Дивеевского, Ардатовского и Вознесенского. Здесь открыты шесть инженерно-технических направлений, в том числе по IT, hi-tech, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности. На них смогут обучаться дети от 7 до 17 лет.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в 2020-2022 годах в Нижегородской области планируется открыть еще три стационарных и шесть мобильных технопарков в рамках нацпроекта.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.