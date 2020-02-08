Финансирование нацпроектов в КБР увеличилось на 300 млн рублей в 2020 году

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) потратят в этом году на нацпроекты 5,7 млрд рублей, что на 300 млн больше чем годом ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в правительстве региона.

"В настоящее время завершена работа по подписанию дополнительных соглашений в целях корректировки показателей, а также финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных к реализации в текущем году (по национальным проектам в КБР - прим. ТАСС). Объем средств на реализацию нацпроектов в этом году запланирован в размере 5,7 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в прошлом году было направлено 5,4 млрд рублей. На эти деньги в регионе построили, реконструировали и оснастили более 250 социально значимых объектов. В частности, построены 19 дошкольных учреждений, школа на 1 224 места в Нальчике, отремонтированы 24 спортивных зала в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

"Из числа культурных и спортивных объектов можно выделить физкультурно-оздоровительный комплекс в городском поселении Залукокоаже, введены в строй 16 многофункциональных игровых площадок, одно футбольное поле, построено четыре новых дома культуры в сельских поселениях Атажукино, Старый Черек, Булунгу и Карасу", - добавили в кабмине региона.

По нацпроекту "Здравоохранение" переоснащены медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, построили два фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных селах Черниговское и Псынадаха.

Также благоустроено 145 дворовых территорий и 28 общественных пространств. Для переселения граждан из ветхого жилищного фонда завершено строительство многоквартирных домов, заключены договоры социального найма с переселяемыми гражданами в селениях Малка, Этоко и Совхозное. В столице республики отремонтировано 16 участков улично-дорожной сети протяженностью около 19 км, завершен капремонт дороги Куба - Псыхурей - Крем-Константиновка протяженностью 7,3 км, а в селениях Белоглинское Терского района и Дальнее Прохладненского появился новый водопровод длиной 6,8 км.