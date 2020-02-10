{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бурятия благодаря федеральной поддержке сократила третьи смены в школах

В этом году по нацпроекту регион получил деньги на строительство новых школ
Описание
© Евгений Софронеев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Бурятии удалось благодаря федеральной поддержке сократить третьи смены в школах. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

На эту тему
Глава Бурятии Алексей Цыденов: чтобы поймать один изумруд, надо тонну руды перебрать

"Мы в этом году достраиваем школы, у нас останется только одна, переходящая на 2021 год. Третьей смены в школах у нас не будет. Это была большая проблема", - сказал Цыденов.

Бурятия - один из российских регионов, где до 2019 года остро стояла проблема нехватки школ и наличия третьей смены в девяти образовательных учреждениях. В начале учебного года 2019-2020 порядка 1 тыс. детей учились в третью смену. В этом году по нацпроекту "Образование" республика получила средства, началось строительство новых школ.

Всего, по данным республиканского правительства, на строительство шести средних школ Бурятии по нацпроекту выделено около 2,6 млрд рублей. В основном речь об Улан-Удэ, где проживает почти половина всего населения республики, и об Иволгинском районе, расположенным рядом с городом. Также новая школа появится в селе Аршан Тункинского района.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Союз машиностроителей России обсудит участие промышленности в национальных проектах
Оно вошло в приоритетные задачи на 2020 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС