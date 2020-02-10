Бурятия благодаря федеральной поддержке сократила третьи смены в школах

"Мы в этом году достраиваем школы, у нас останется только одна, переходящая на 2021 год. Третьей смены в школах у нас не будет. Это была большая проблема", - сказал Цыденов.

Бурятия - один из российских регионов, где до 2019 года остро стояла проблема нехватки школ и наличия третьей смены в девяти образовательных учреждениях. В начале учебного года 2019-2020 порядка 1 тыс. детей учились в третью смену. В этом году по нацпроекту "Образование" республика получила средства, началось строительство новых школ.

Всего, по данным республиканского правительства, на строительство шести средних школ Бурятии по нацпроекту выделено около 2,6 млрд рублей. В основном речь об Улан-Удэ, где проживает почти половина всего населения республики, и об Иволгинском районе, расположенным рядом с городом. Также новая школа появится в селе Аршан Тункинского района.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.