В Улан-Удэ началось строительство Центра ядерной медицины

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство Центра ядерной медицины по проекту государственно-частного партнерства началось в столице Бурятии, городе Улан-Удэ. Состоялась закладка первого камня, объект планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook зампред правительства региона, глава полномочного представительства Бурятии при президенте России Антон Виноградов.

В Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания "Медицина и ядерные технологии" подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.

"Сегодня с главой республики [Алексеем Цыденовым] и инвестором центра ядерной медицины произвели закладку камня, который ознаменовал начало строительства центра. На его базе будет работать циклотрон (производство радио-фармацевтических препаратов) и позитронно-эмиссионные томографы, с помощью которых жителям республики бесплатно будут на ранних стадиях диагностировать онкологические, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания", - написал Виноградов.

Объем инвестиций в проект - 1,38 млрд рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические и также кардиологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.

"Проект на условиях государственно-частного партнерства реализует ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ" и правительство Бурятии. Строительство центра будет вестись за счет средств инвестора и "единой" дальневосточной субсидии, - уточнили в мэрии Улан-Удэ. - Специально для работы в центре будет подготовлено 60 специалистов. Ежегодно здесь планируют проводить более 5,5 тыс. диагностических процедур. Центр будет обслуживать не только население республики, но и из соседних регионов и Монголии".

В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55,5%. Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, по программе обязательного медицинского страхования. Направление "Ядерная медицина" входит в программу по борьбе с онкозаболеваниями по нацпроекту "Здравоохранение".