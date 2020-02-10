Более 200 образовательных учреждений Нижегородской области отремонтируют в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/ В рамках региональной программы капитального ремонта в Нижегородской области отремонтируют более 60 школ и 150 детских садов, сообщил журналистам в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году мы запустили региональную программу капитального ремонта школ. Вместе с национальным проектом "Образование" она дает возможность качественно улучить ситуацию в этой важнейшей сфере. Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в 2020 году в рамках этой программы", - сказал Никитин.

Глава Нижегородской области пояснил, что капитальный ремонт пройдет в 61 муниципалитете, в том числе комплексный капитальный ремонт - в семи школах региона, а ремонт по отдельным видам работ - в 54 школах. В ходе работ будет обновлена кровля, системы электроснабжения, системы отопления, инженерные сети (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение), фасады, внутренние помещения, а также пройдет общее благоустройство прилегающих территорий.

"В этом году мы также включили в региональную программу ремонт детских садов, планируется, что он пройдет в 155 дошкольных учреждениях на общую сумму 500 млн рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы в этом году составит почти 1,5 млрд рублей. Особое внимание мы также уделим созданию новых мест в образовательных учреждениях", - добавил Никитин.