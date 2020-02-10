В Ингушетии в 2020 году построят школы, детсад, технопарк и дома культуры

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить в регионе в 2020 году 29 социальных, спортивных и инфраструктурных объектов в рамках нацпроектов. В регионе планируется возвести, в частности, новые школы, детсад, дома культуры и технопарк, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Всего на 2020 год запланировано строительство 29 объектов, среди которых один детсад, одиннадцать школ, шесть домов культуры, семь объектов дорожного хозяйства, два объекта спорта, один объект соцобслуживания и технопарк", - привела пресс-служба слова начальника управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства региона Бекхана Мальсагова.

Как сообщается, регион на 2020 год подписал 31 соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета и 44 нефинансовых соглашений.

"Реализация нацпроектов - это масштабная, ответственная работа, которая требует от нас полной отдачи. Важно достичь всех намеченных целей. Особое внимание прошу обратить на качество строительства и добросовестность подрядных организаций", - цитирует также пресс-служба и. о. председателя правительства республики Владимира Сластенина.

Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.