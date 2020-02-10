{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии в 2020 году построят школы, детсад, технопарк и дома культуры

Строительство 29 социальных, спортивных и инфраструктурных объектов реализуют в рамках национальных проектов

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить в регионе в 2020 году 29 социальных, спортивных и инфраструктурных объектов в рамках нацпроектов. В регионе планируется возвести, в частности, новые школы, детсад, дома культуры и технопарк, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Всего на 2020 год запланировано строительство 29 объектов, среди которых один детсад, одиннадцать школ, шесть домов культуры, семь объектов дорожного хозяйства, два объекта спорта, один объект соцобслуживания и технопарк", - привела пресс-служба слова начальника управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства региона Бекхана Мальсагова.

Как сообщается, регион на 2020 год подписал 31 соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета и 44 нефинансовых соглашений.

"Реализация нацпроектов - это масштабная, ответственная работа, которая требует от нас полной отдачи. Важно достичь всех намеченных целей. Особое внимание прошу обратить на качество строительства и добросовестность подрядных организаций", - цитирует также пресс-служба и. о. председателя правительства республики Владимира Сластенина.

Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Более 200 образовательных учреждений Нижегородской области отремонтируют в 2020 году
Ремонтные работы проведут в 150 детских садах и более 60 школах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС