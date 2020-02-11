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Филиал школы в отдаленном районе Приморья подключили к интернету по нацпроекту

В 2020 году в регионе по нацпроекту "Цифровая экономика" подключат к высокоскоростному интернету более 350 социально значимых объектов

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья подключили к широкополосному интернету филиал школы в селе Ясном Чугуевского района по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщила во вторник ТАСС заведующая филиалами школы № 11 Чугуевского района края Оксана Ковригина.

"Недавно в наш филиал в селе Ясном (более 300 километров от Владивостока), где обучаются сегодня 24 ученика, провели широкополосный интернет. Это серьезно расширило возможности как самого филиала, так и учащихся. Каждый из них теперь имеет свою электронную почту, многие поучаствовали в вебинарах, а некоторые - в онлайн-олимпиадах по географии и биологии, и даже заняли призовые места", - рассказала Ковригина.

Сейчас в филиале школы установлено четыре компьютера и три ноутбука для доступа учеников и преподавателей в интернет. Кроме того, в здании действует wi-fi подключение. Теперь сотрудники школы полностью перешли на отчетность по электронной почте. Кроме того, к интернету подключили школу № 15 в селе Красный Яр Пожарского района (более 400 км от Владивостока).

В 2020 году в Приморском крае по нацпроекту "Цифровая экономика" подключат к высокоскоростному интернету более 350 социально значимых объектов - школ, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций. Проект финансируется полностью за счет федерального бюджета, это более 1,3 млрд рублей, которые пойдут на строительно-монтажные работы и оплату трафика интернета до конца 2021 года.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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