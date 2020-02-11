В нижегородском Дзержинске завершили рекультивацию шламонакопителя "Белое море"

ТАСС, 11 февраля. Работы по рекультивации шламонакопителя "Белое море", одного из трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда в Нижегородской области, полностью завершены в рамках нацпроекта "Экология", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Рекультивация такого сложного объекта, как "Белое море", завершена. Она началась в рамках нацпроекта в 2018 году, спустя чуть более полутора лет здесь уложены все рекультивационные слои. Весной вся территория бывшего шламонакопителя, а это 71 га, покроется, как и предусмотрено проектом, зеленой травой, то есть "Белое море" превратится в зеленое", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На шламонакопителе по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

Еще на одном крупном объекте накопленного экологического вреда, полигоне ТБО "Игумново", работы завершены на 90%. Там закончили формировать тела полигона, на финальной стадии находится укрытие его геосинтетическими слоями, а также минеральным грунтом и биоматами.

"Работы на "Игумново" мы держим также на контроле. Как заверяет подрядчик, он успеет все сделать в срок, установленный контрактом, а это апрель 2020 года. Отмечу, что выполнив ликвидацию этих объектов накопленного экологического вреда, мы получаем опыт, как нам дальше рекультивировать и восстанавливать другие", - отметил Никитин, уточнив, что власти региона планируют наращивать темпы рекультивации и число ликвидируемых объектов накопленного экологического ущерба.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн тонн. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске должна быть завершена в 2020 году.