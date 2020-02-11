Онкологический диспансер Приморья в 2020 году получит 109 единиц нового оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой онкологический диспансер в 2020 году получит 109 единиц техники по национальному проекту "Здравоохранение", что позволит расширить перечень проведения медицинских услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В 2020 году в клинику будет закуплено 109 единиц оборудования, которое позволит расширить спектр обследований пациентов, значительно повысить качество диагностики и сократить время ожидания результатов", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения региона Тамару Курченко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе онкодиспансера, новое оборудование позволит ликвидировать очередь на радиотерапию. "В частности, линейный ускоритель в совокупности с компьютерным томографом, позволит увеличить пропускную способность для пациентов, нуждающихся в радиотерапии и ликвидировать очередь на этот вид лечения", - уточнили в пресс-службе.

Аппарат гипертермии позволит специалистам онкодиспансера внедрить в работу новую технологию лечения. Этот метод позволит избавить пациента от опухоли или уменьшить ее объемы.

В пресс-службе добавили, что точная сумма средств, предназначенных для закупки оборудования, пока неизвестна. В 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в онкодиспансер поступило 45 новых единиц оборудования стоимостью 200 миллионов рублей. По словам главного врача медучреждения Михаила Волкова, все оборудование уже активно используется.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.