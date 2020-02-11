В Забайкалье планируют построить 13 станций по очистке воды к 2021 году по нацпроекту

ТАСС, 11 февраля. Минстрой России поддержал проектирование 10 станций по очистке питьевой воды в Забайкалье, которые должны построить в регионе к 2021 году. Всего в следующем году по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в регионе должны появиться 13 таких установок, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Геннадия Гусева.

Качественной питьевой водой обеспечен 51% жителей Забайкалья. Одна из задач нацпроекта "Экология" - к 2024 году повысить этот показатель до 70,2%.

"В этом году запланировано строительство трех установок для очистки воды. Согласно реализации программы "Чистая вода", в 2020 году необходимо еще дополнительное проектирование 10 установок со строительством их в 2021 году. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров поддержал наше предложение о проектировании этих объектов", - приводит слова Геннадия Гусева пресс-служба.

Забайкалью на строительство 10 станций по очистке воды выделят около 39 млн рублей из федерального бюджета. Всего в рамках федерального проекта "Чистая вода" в регионе запланировано строительство 13 установок по очистке питьевой воды. На разработку их проектно-сметной документации в 2020 году направили более 39 млн рублей из краевого бюджета. В целом на строительство объектов питьевого водоснабжения по проекту "Чистая вода" для Забайкалья предусмотрено более 881,67 млн рублей из федерального бюджета.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".