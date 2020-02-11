В Липецкой области на педагогическую помощь родителям в 2019 г. выделили свыше 21 млн руб.

ЛИПЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 21 млн рублей направили в прошлом году в Липецкой области на оказание психолого-педагогической помощи родителям школьников. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов.

Эти средства, по его словам, поступили в рамках проекта "Поддержка семей, имеющих детей", реализуемого по нацпроекту "Образование". "В минувшем году организации-участники проекта привлекли почти 21 млн рублей для оказания услуг консультирования родителей и законных представителей детей по вопросам образования, обучения и воспитания", - сказал Артамонов.

За прошлый год, продолжил глава региона, было оказано свыше 80 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. "До 2024 года будет проведено не менее 244 тыс. подобных консультаций",- заметил он.

В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации ТАСС пояснили, что с 1 июня прошлого года родители и законные представители детей могут получить услуги психолого-педагогических консультаций через центры "Мои документы". Там можно записаться на прием к специалисту, а также получить консультацию в онлайн-режиме.

"Кроме того, с сентября начал работать портал информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющий дистанционно оказывать консультации и взаимодействовать с образовательными организациями и родительским сообществом",- сказали в пресс-службе.