В Северной Осетии в 2020 году благоустроят почти 130 дворов по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Благоустройство 129 дворовых и 40 общественных территорий пройдет в Северной Осетии в 2020 году. Об этом сообщил во вторник министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев во вторник на коллегии министерства.

"Всего на территории республики в 2020 году планируется благоустроить 129 дворовых и 40 общественных территорий. На эти цели будет направлено более 210 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 193,96 млн рублей, из республиканского - 1,96 млн рублей, из местных бюджетов - 14,18 млн рублей", - сказал министр.

Работы будут проходить в соответствии с федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". До 2024 года планируется благоустроить 157 общественных и 632 дворовые территории.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.