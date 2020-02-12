Эксперты ДВФУ научили "синтетическую личность" писать сочинение на ЕГЭ и узнавать людей

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Команда Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) научила "синтетическую личность" или искусственный интеллект узнавать людей в лицо и сдавать ЕГЭ по русскому языку на 57 баллов. Теперь эксперты учат ее сочинять музыку и планируют в ближайшее время запустить на ее основе интернет-радио или музыкальный автомат, сообщил ТАСС директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

Работа над созданием "синтетической личности" началась в мае 2019 года, в ней активно используется полученный вузом в прошлом году суперкомпьютер. По словам Мирина, некоторые наработки в этой области были представлены на Восточном экономическом форуме осенью 2019 года.

"На ВЭФ это была колонка с экраном, микрофоном и камерой: мы, основываясь на списках участников 2018 года, загрузили множество фотографий и научили по ним распознавать лица и узнавать участников форума, можно было познакомиться с этим устройством, оно запоминало, о чем шла речь <...> С ноября мы запустили ответвление концепции "синтетической личности", мы пытаемся научить ее сочинять музыку. Я бы не сказал, что она является в чистом виде композитором, но сочинять рекламу уже точно может", - рассказал собеседник.

По его словам, сначала "синтетическая личность" учится воспроизводить музыку, а потом и генерировать что-то новое. Сейчас она хорошо умеет понимать, как в конкретном жанре строится такт, но пока не может строить выраженные музыкальные композиции.

"На февраль я поставил задачу сделать либо интернет-радио, либо музыкальный автомат в ДВФУ. Интернет-радио можно было бы выложить на наш сайт для широкого круга пользователей, чтобы все могли следить за тем, как обучается искусственный интеллект", - рассказал собеседник.

Узнать человека и сдать ЕГЭ

Мирин рассказал, что одним из ответвлений такой системы может стать система распознавания лиц. Такая система могла бы позволить, например, отказаться от пропускного режима в вузе. Кроме того, подобная система позволяет анализировать эмоции, которые испытывает человек.

Кроме того, "синтетическую личность" научили неплохо писать сочинения для ЕГЭ. "С грамматикой были проблемы, местами присутствовала несогласованность, но текст абсолютно адекватный. Наш искусственный интеллект набрал под 60 баллов, а лучший результат превысил 60 баллов", - заметил он.

Программа "Искусственный интеллект и большие данные" - одна из пяти магистерских программ Школы цифровой экономики. Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики ДВФУ, отвечают требованиям нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.