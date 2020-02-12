На строительство 26 ФАПов в Приамурье выделят более 374 млн рублей

ТАСС, 12 февраля. Затраты на строительство в Амурской области 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2020 году составят более 374 млн рублей, из которых 118 млн выделит федеральный бюджет. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства области.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, в частности строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"На 2020 год запланировано установить 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов в различных селах региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На поставку, монтаж, установку, пусконаладочные работы 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов с жилым помещением для медицинского работника предусмотрено более 374 млн рублей: почти 256 - из областного бюджета и 118,6 - из федерального", - говорится в сообщении.

Подготовлены и согласованы техническое задание, планировка здания и набор площадей на модульные ФАПы. Сейчас они согласовываются с управлением Роспотребнадзора региона. Фельдшерско-акушерские пункты - это структурные подразделения больниц в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек. Всего в регионе работает 322 ФАПа.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта "Здравоохранение". Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.