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В России будет создана система мониторинга реализации нацпроектов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн", - отметил глава кабинета министров. По его словам, "для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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