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Белоусов: необходимо еженедельно рассматривать достижение результатов нацпроектов

Первый вице-премьер предложил создать группу из 10-12 человек, которая рассматривала бы вопросы и проблемы достижения общественно значимых результатов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Необходимо еженедельно в рамках президиума по нацпроектам рассматривать достижение общественно значимых результатов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Предлагается для осуществления такого мониторинга в режиме онлайн для рассмотрения вопросов, в том числе проблемных вопросов, создать при нашем президиуме компактную - хочу это подчеркнуть - группу в 10-12 человек, которая регулярно, пока я бы предложил на еженедельной основе, рассматривала разные вопросы и проблемы достижения общественно значимых результатов", - сказал Белоусов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он добавил, что на заседания этих групп будут приглашаться руководители рабочих групп Госсовета по соответствующим направлениям, руководители самих проектов, сотрудники министерств.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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