Минобрнауки выделит на поддержку и развитие уникальных научных установок 240 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс проектов, направленных на модернизацию, создание и развитие уникальных научных установок. Общая сумма, которая будет разделена среди победителей, составит 240 млн рублей на 2020 год, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Минобрнауки объявляет о проведении открытых конкурсов: "Поддержка и развитие уникальных научных установок, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям в рамках реализации программ деятельности научно-образовательных центров мирового уровня. Финансирование составляет 240 млн рублей на 2020 год", - говорится в сообщении.

Заявки на конкурс принимаются от участников Научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука", с 14 февраля по 16 марта. Проект должен быть направлен на создание новых или модернизацию существующих объектов исследовательской инфраструктуры, способных обеспечить решение фундаментальных и прикладных задач, отвечающих современных мировым тенденциям, а также на развитие общепринятых в международном сообществе практик сотрудничества и вовлечение зарубежных исследователей в инфраструктурные проекты в России.

Так, участники конкурса должны обосновать актуальность и значимость модернизации научной установки, а также указать перечень областей исследований, которые заинтересованы в проведении экспериментов на такой установке. Кроме того, в проведении работ на таком оборудовании должны быть заинтересованы иностранные партнеры организации, участвующей в конкурсе. Победители будут объявлены в конце марта, отметили в Минобрнауки.

Уникальная научная установка (УНУ) - комплекс научного оборудования, не имеющий аналогов в России. Такая установка создается научной организацией или образовательной организацией для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования.

Центры коллективного пользования научным оборудованием

Минобрнауки также объявило конкурс проектов, направленных на поддержку и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием. Всего планируется поддержать восемь центров на общую сумму 758 млн рублей.

Центр коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) - структурное подразделение, которое создано научной или образовательной организацией, располагает научным и технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и готово выполнять работы и оказывать услуги для проведения научных исследований.

"Минобрнауки объявляет о проведении открытых конкурсов: "Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям". Всего планируется выделить на эти цели 758 млн рублей на 2020 год. Количество победителей - не менее восьми", - говорится в сообщении.

Заявки на конкурс принимаются от участников Научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука", c 14 февраля по 16 марта. В 2019 году было объявлено о создании первых пяти НОЦ - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Проект, согласно условиям конкурса, должен быть направлен на обновление или комплексное развитие центра, а также на получение новых фундаментальных знаний, новых конкурентоспособных технологий, повышение эффективности взаимодействия академических и образовательных организаций участников НОЦ.

Победители будут объявлены в конце марта, каждый из них получит на свой проект не более 94,75 млн рублей, отметили в Минобрнауки.