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В Великом Новгороде строить новое здание для Дома ветеранов начнут в 2021 году

Планируется, что в новом учреждении пенсионеры будут жить в одно- или двухместных комнатах, и для них организуют творческие мастерские, парикмахерские, залы для занятия спортом, музыкальные классы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство в Великом Новгороде нового здания дома-интерната для престарелых и инвалидов, в котором пересмотрят подход к организации комфортной жизни пожилых людей, планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Великом Новгороде несколько совещаний, которые касались социально-экономического развития региона, кроме того, состоялась встреча с представителями новгородского малого и среднего бизнеса. Это была первая рабочая поездка Мишустина в российский регион в должности главы правительства РФ.

"Поручение премьер-министр дал примерно следующее: разработать ПСД [проектно-сметная документация], как только мы ее представим, а представим мы ее где-то в августе или сентябре [2020 года], в следующем году [2021 год] - можно начинать строить", - сказал Никитин.

Как ТАСС сообщали в пресс-службе правительства Новгородской области, новый дом-интернат, рассчитанный на 200 мест, будет с геронтологическим отделением, строительство предполагается с помощью федеральных средств в рамках нацпроекта "Демография". Также пояснялось, что в обновленном учреждении пенсионеры будут жить в одно- или двухместных комнатах, для них организуют творческие мастерские, парикмахерские, залы для занятия спортом, музыкальные классы.

"Было принято решение, что больше таких учреждений коридорного типа, когда туалет и душ в конце этажа, не будет, поэтому новый дом престарелых будет сделан по-другому, в соответствии с мировыми современными стандартами. Мы возьмем из набора типовых проектов один, привяжем его к нашей площадке с учетом новгородских вопросов: проблем болотистой местности и фундамента", - добавил Никитин.

В построенном здании разместят учреждение, которое станет альтернативой ранее расселенному в Великом Новгороде Дому ветеранов, где жили более 80 пенсионеров. Оно находилось в доме 1988 года постройки и, по информации регионального Министерства труда и соцзащиты, экспертизы показали деформацию конструкций помещений. В местных СМИ публиковались сообщения, что некоторые пенсионеры отказывались переселяться в другие соцучреждения региона. Из-за сложившейся ситуации сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку, которая продолжается.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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