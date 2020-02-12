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В Кирове в марте стартует пилотный проект по раздельному сбору ТКО

В микрорайоне Радужный города оборудуют 10 площадок для раздельного сбора отходов, однако пока перерабатываться собранный мусор не будет

КИРОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в марте запустят пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в одном из микрорайонов Кирова, сообщил в среду ТАСС замминистра охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

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В послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин указал на необходимость кардинального снижения объема отходов, поступающих на полигоны. По его словам, нужно внедрять раздельный сбор мусора и в целом переходить на экономику замкнутого цикла. Президент поручил утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению раздельного сбора ТКО к 1 июня 2020 года.

"К реализации пилотного проекта [по внедрению раздельного сбора отходов] мы надеемся приступить в марте. Мы предложили инициативной группе из [микрорайона Кирова] Радужного принять участие в этом проекте, они сказали, что готовы. На первом этапе мы планируем привлечь к этой работе регионального оператора [по обращению с отходами] - "Куприт". [Планируется] оборудовать 10 площадок [для раздельного сбора отходов]", - сказал Абашев.

Он отметил, что пока речь идет только о сортировке и накоплении объемов отсортированных отходов. "Переработки на этом этапе не будет. С 10 площадок далеко не каждый день будет образовываться промышленная партия отходов. Для этого мы и запускаем пилотный проект, чтобы понять экономику, затраты", - отметил Абашев.

По его словам, в Кирове силами общественных активистов уже реализуются проекты по раздельному сбору отходов, работают пункты приема вторсырья. Так, в Кирове на средства президентского гранта реализуется проект "Эко-соседи", суть которого состоит в том, чтобы научить жителей многоквартирных домов раздельному сбору, собрать общее вторичное сырье, реализовать его, а на вырученные средства сделать озеленение прилегающей к дому территории.

"Активисты делают это по собственной воле, деньги на этом не зарабатывают. Они несут культуру экологического воспитания и просвещения в массы, и это, безусловно, правильная история. Но готовы ли в целом жители Кирова [к раздельному сбору отходов], при условии, что они сегодня уже платят за вывоз мусора? Мы должны им предложить какую-то модель, что они получат взамен, будет это снижение платы, либо [возможность] направить денежные средства от реализации вторичных ресурсов на развитие своей территории. Модель еще необходимо выработать, она обсуждается", - сказал Абашев.

Реформа ТКО

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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