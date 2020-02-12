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В Кабардино-Балкарии в 2020 году отремонтируют более 100 км региональных дорог

Это на 32% больше, чем в прошлом году. Перечень запланированных работ включает в себя замену асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и установку новых знаков

НАЛЬЧИК, 12 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы на 101 км региональных дорог проведут в 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это на 32% больше, чем в 2019 году Об этом ТАСС сообщил в среду директор государственного учреждения КБР "Управление дорожного хозяйства" Рафаэль Акопян.

"Планируется в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтировать 101 км региональных дорог", - сказал собеседник агентства. По его словам, ремонт будет проводиться в населенных пунктах во всех районах республики.

Комплекс работ подразумевает замену асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и установку новых знаков. В прошлом году в рамках нацпроекта ремонтные работы были произведены на 76,4 км, добавил Акопян. Всего в республике 2940 км региональных дорог.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в республике установят освещение на 35 км региональных дорог в рамках нацпроекта, что на 40% больше, чем в 2019 году. В 2020 году в рамках нацпроекта запланировано устройство линий наружного электроосвещения в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, селениях Малка, Прималкинское, Лечинкай, Урух, Кишпек, а также в станице Александровска.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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