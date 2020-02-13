Счетная палата: создание российской части маршрута из Европы в Китай отстает уже на 7 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Создание российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет завершено не раньше 2027 года, что уже на семь лет позже предусмотренного межгосударственными соглашениями срока. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году.

При этом аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до завершения работ в 2027 году на участке автомобильной дороги "Владимир - Канаш", который находится в центре международного транспортного маршрута и создает эффект "бутылочного горлышка".

В Счетной палате напоминают, что, согласно заключенному в 2014 году соглашению правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, создание международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" должно было завершиться не позднее 2020 года.

По территории России транспортный коридор должен пройти от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. В сам маршрут включены трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург", строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы № 3 и 4) и запланированная новая автотрасса "Москва - Казань".

По мнению аудиторов, задержки в создании международного коридора в том числе связаны с несколькими пересмотрами решений по трассированию дороги в 2016-2019 годах. Последний раз параметры пересматривались в конце 2019 года. Так, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагал строительство новой трассы "Москва - Казань". Но Минэкономразвития летом 2019 года предложило отказаться от строительства новой трассы и реконструировать дорогу М-7 "Волга". Дискуссия между Минэкономразвития, Минфином и Минтрансом завершилась компромиссом: дорогу разбили на четыре участка, два из них - "Москва - Владимир" и "Канаш - Шали" (южный обход Казани) построят к концу 2024 года, а середину трассы - "Владимир - Арзамас" и "Арзамас - Канаш" - только к концу 2027 года.

В результате трассировка российской части маршрута "Европа - Западный Китай" соответствует варианту, предложенному Минтрансом еще в августе 2018 года, подчеркивают в Счетной палате. А перенос сроков строительства приведет к росту стоимости проекта на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции.